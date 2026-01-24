Un ciclista de 68 años, que supuestamente viajaba en contra del tránsito, fue atropellado en la mañana de este sábado en la carretera PR-341, del barrio Maní de Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 7:15 a.m.

El informe policiaco indica que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

“Cuando los policías municipales verificaron, encontraron herido a Nelson Cabán Hernández, de 68 años edad, el cual manejaba una bicicleta cuando se vio involucrado en una colisión con el vehículo Mercury Grand Marquis, del año 1990, conducido por Wilfredo Nieves Cruz, de 39 años y también residente del barrio Maní“.

La Policía añadió que la investigación inicial apuntó a que “el ciclista no tomó las medidas de seguridad y conducía en contra del tránsito”.

El perjudicado fue trasladado Centro Médico de Mayagüez. Se desconoce su condición.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras Mayagüez continúan con la investigación correspondiente.