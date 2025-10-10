Una peatona fue atropellada a media mañana de hoy, viernes, mientras cruzaba por el kilómetro 1.1 de la carretera PR-165, en Toa Alta.

Según el informe de novedades, los hechos se reportaron a las 11:15 a.m., mientras la peatona en silla de rueda identificada como Iris J. Romeu Vázquez de 69 años y residente en Toa Alta, se disponía a cruzar de un extremo a otro la carretera y fue golpeada por el conductor de un Toyota Sienna, color blanco y del año 2005.

Como resultado del impacto, Romeu Vázquez resultó lesionada, siendo transportada en condición crítica por paramédicos municipales a una sala de emergencia.

El conductor, identificado como Luis A. Nieves Vázquez de 56 años, arrojó resultados negativos en la prueba de alcohol en su organismo.

El agente Luis E. Hernández Vázquez, y la fiscal Arleen González, se hicieron cargo de la investigación.