Un peatón fue atropellado a eso de las 3:20 p.m. de hoy, martes, mientras cruzaba la carretera PR-2 frente al centro comercial Santa Rosa Mall, en Bayamón.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que la condición del peatón no es de gravedad y que fue transportado por paramédicos a una sala de emergencias.

El conductor se detuvo en la escena y se sometió al protocolo de rigor.

Se solicitó a los conductores que van a transitar por el área a que tomen rutas alternas mientras investigan el accidente.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón ya se encuentran en el lugar investigando.