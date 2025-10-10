Un octogenario resultó herido en la cabeza tras ser atropellado por un vehículo mientras intentaba cruzar la carretera 111, a la altura del kilómetro 34.8, en Lares.

Según la información, a eso de las 7:00 a.m. de hoy, viernes, mientras Reinaldo Rivera Rosado de 80 de años se disponía a cruzar la vía, en un área que no hay cruce peatonal y con semáforo en luz verde a favor del tránsito, fue impactado levemente por un Hyundai Accent, color blanco y del año 2020.

El conductor identificado como Freddie Ríos Pérez de 48 años arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

El perjudicado Rivera Rosado, resultó con un golpe en el área de la cabeza tras caer al pavimento y quedó hospitalizado condición de cuidado en un hospital del área.

El agente Frankie Rodríguez Tellado, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, se hizo cargo de la investigación bajo la supervisión del sargento Luis Reyes Ramos.