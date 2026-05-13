Una turista resultó herida de gravedad tras ser impactada por un conductor en el área verde del paseo de emergencias en el kilómetro 25.4 de la autopista José De Diego en dirección de Dorado a Bayamón.

El accidente se reportó a la 1:11 p.m. de hoy, martes, cuando el vehícuo con unas 6 personas, todos de Nueva Jersey, descrito como una guagua Kia Carnival, color gris y del año 2024, se detuvo en el paseo para que una de las pasajeras hiciera una necesidad fisiológica.

En ese momento el conductor de 37 años de un automóvil marca Toyota Corolla, color rojo y del 2024, alegó que se quedó dormido y la impactó en el área verde.

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La mujer de 57 años y residente de Nueva Jersey, que no ha sido identificada, recibió una herida en la pierna izquierda.

Cuando la trasladaron a la sala de emergencia del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, tuvieron que amputarle la pierna. Su condición es de gravedad.

El conductor que la impactó, arrojó resultados negativos en la prueba de aliento, informó la oficina de prensa de la Policía.

El accidente ha ocasionado congestión vehicular en el área.

El agente Jorge Meléndez, adscrito a la autopista Buchanan se hizo cargo de la investigación.