Dos hombres lograron salir a salvo de un accidente aéreo reportado en la mañana de este sábado en Piñones, Loíza, informó la oficial de prensa de la región policiaca de Caguas, Ileannett Montero.

El incidente fue reportado a las 8:03 a.m., pero no fue hasta las 9:00 a.m. que las autoridades dieron con el lugar de los hechos.

La funcionaria comentó que, en un inicio, se pensó que la avioneta, marca Cesna, había caído en un cuerpo de agua. Sin embargo, se encontró que habían caído en una finca privada, localizada entre las carreteras PR-188 y PR-951, cercano al río Grande de Loíza.

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“Habían dos hombres y están bien”, aseguró Montero.

El informe policiaco añade que “los tripulantes resultaron con lesiones de carácter leve y fueron atendidos en el lugar, encontrándose en condición estable”.

Fotos suministradas por Manejo de Emergencias de Loíza dejan ver que la nave quedó sin una ala tras el incidente.

Imagen de la avioneta accidentada. ( Suministrada )

La notificación del accidente la dio la Guardia Costera. De inmediato, no se sabe de qué aeropuerto salió la nave, que cayó a unas cinco millas del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

En la escena se encuentra personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), el Negociado para el Manejo de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y agencias federales.

Montero informó que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) asumió jurisdicción de la investigación de los hechos.