Las autoridades investigan un incidente que se reportó en la tarde de ayer, miércoles, en la escuela superior Ángel P. Millán Rohena, en Carolina, cuando una estudiante alegó que se defendió de actos lascivos de parte de otro menor.

El presunto agresor lanzó a la alumna al piso cuando se negó y ella sacó del bulto un cuchillo de cocina para defenderse, mientras que él recogió una botella de cristal y la rompió con un árbol. Al lanzarse sobre ella otro estudiante le quitó la botella y la tira hacia un monte.

Los sucesos se reportaron al trabajador social que activó el protocolo del Departamento de Educación y del Departamento de la Familia, en estas situaciones. Además, se notificó a la Policía de Puerto Rico.

No se reportaron heridos.

El cuchillo fue ocupado y se realizó una búsqueda por los alrededores, pero no se encontró la botella.

Las partes fueron citadas para una fecha posterior a la División de Ayuda Juvenil del CIC de Carolina.