Una balacera registrada en los predios de un negocio en Peñuelas dejó a tres hombres heridos de bala.

Las víctimas tienen 65, 40 y 23 años, informó la Policía

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:25 a.m. de hoy, sábado, en los predios del negocio La Parada del Maestro, ubicado en la carretera PR-132, del barrio Quebrada Ceiba, en Peñuelas.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes del Distrito de Peñuelas, (conocieron que) tres hombres resultaron con heridas de bala”.

Los perjudicados fueron transportados en vehículos privados a diferentes hospitales, donde fueron atendidos por los médicos de turno. su condición fue descrita estable.

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En este incidente resultó con daños por un proyectil de bala la ventana de un edificio aledaño, que en su interior se encontraban tres personas las cuales resultaron ilesas.

Personal de Servicios Técnicos y de la División de Agresiones Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se encuentra a cargo de la investigación.

Por otro lado, la Policía informó que un menor de 17 años resultó herido de bala en un incidente registrado a las 4:42 a.m. de hoy en la calle José Celso Barbosa, intersección con la calle José De Diego, en Cayey.

Los impactos de bala fueron en las piernas, dijo la Policía.

El joven fue transportado en ambulancia a un hospital de la zona metropolitana. Su condición fue descrita como estable.

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, se hizo cargo de la pesquisa.