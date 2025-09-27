Una balacera que se desató en la tarde de ayer en el área de la cancha de baloncesto, en el sector Monte Verde, del barrio San Isidro, en Canóvanas, dejó a dos jóvenes heridos y 53 casquillos de bala en la escena.

La Policía detalló en un informe de novedades que los hechos ocurrieron a eso de las 5:44 p.m.

Sobre los heridos, se detalló que tienen 25 y 27 años. Ambos fueron transportados a un hospital del área metropolitana. Al momento, se desconoce su condición.

“En la escena se levantaron 53 casquillos de múltiples calibres y se ocupó un vehículo Hyundai Venue color vino, que tenía seis impactos de bala”, dijo la Policía.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hizo cargo de la investigación.

Mientras, en Orocovis, un hombre fue apuñalado por la espalda frente a un negocio. Los hechos ocurrieron a eso de las 12:20 a.m. de este sábado.

La querella policiaca indica que una llamada recibida desde un hospital del municipio alertó a las autoridades de que el hombre llegó herido. Al ser entrevistado por un agente, el perjudicado informó que “se encontraba en el área del estacionamiento municipal, que ubica frente al negocio La Cafetería, del pueblo en Orocovis. Este compartía con varias personas en dicho lugar y alguien, el cual desconoce (y) armado con un objeto punzante, le infirió varias puñaladas por la espalda”.

La esposa del herido lo transportó al hospital, desde donde fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. No se precisó la condición.

El CIC de Aibonito investiga.