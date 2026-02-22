La policía investiga un incidente ocurrido en horas de la madrugada de hoy, domingo, en Hatillo, en el que dos hombres resultaron baleados, y uno de ellos murió posteriormente en un hospital.

De acuerdo con el reporte policial, a eso de las 2:10 a.m. las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre dos personas heridas de bala en la carretera PR-130, intersección 492 en el kilómetro 5.1, en el barrio Lechuga de Hatillo.

La agente Brenda Rodríguez, del distrito de Hatillo, acudió al lugar e informó que dos personas heridas de bala habían sido transportadas hacia el hospital.

Según la información recopilada, Feliz A. Mieles Natal, de 36 años y conocido como “Macho”, e Iván E. Avilés Ruiz, de 28 años, ambos residentes de Hatillo, se disponían a abordad un vehículo Toyota Tacoma que estaba estacionado, cuando fueron sorprendidos a tiros, resultando ambos heridos de bala. Fueron transportados en dos vehículos hacia el hospital en Arecibo.

Mieles Natal falleció en el hospital. El occiso poseía expediente criminal por violación a la Ley de Armas.

Mientras, Avilés Ruiz se encontraba en condición estable.

En la escena del tiroteo se ocuparon múltiples casquillos de bala.

El agente Adalberto Santiago Rivera, de la división de homicidios del CIC de Arecibo, bajo la supervisión del teniente José Santigado Pérez, está a cargo de la investigación en conjunto con el fiscal Ariel Chico Juarbe.