Un tiroteo registrado la noche de este lunes en la carretera PR-187, kilómetro 7.0, del barrio Medianía Alta, en Loíza, dejó un saldo de tres personas muertas, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a tres hombres baleados y sin signos vitales.

Además, se informó que, relacionado con estos hechos, otras dos personas heridas de bala—un hombre y una mujer— habían sido transportadas a una institución hospitalaria cercana.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la investigación.