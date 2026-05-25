Balacera en Loíza deja tres muertos
La masacre, que también dejó varios heridos, ocurrió en el barrio Medianía Alta.
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Un tiroteo registrado la noche de este lunes en la carretera PR-187, kilómetro 7.0, del barrio Medianía Alta, en Loíza, dejó un saldo de tres personas muertas, informó la Policía.
Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a tres hombres baleados y sin signos vitales.
Además, se informó que, relacionado con estos hechos, otras dos personas heridas de bala—un hombre y una mujer— habían sido transportadas a una institución hospitalaria cercana.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la investigación.