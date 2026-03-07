Un hombre de 34 años se encuentra en condición de cuidado, luego de que fuera baleado en la madrugada de este sábado en un negocio de Arecibo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:15 a.m., en el negocio Pito Valle, localizado en la calle 9 de las parcelas Víctor Rojas 2, en Arecibo.

El informe policiaco detalla que “un hombre de 34 años resultó con una herida de bala con entrada en el área de la ingle y salida por el glúteo izquierdo, en hechos ocurridos en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno. Su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Yancy Rivera, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó preliminarmente. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la División de Agresiones de Arecibo quedaron a cargo de la pesquisa.