En momentos en que las muertes por ahogamiento alcanzaron 16 en lo que va del 2026, de las cuales 12 son turistas, las autoridades advirtieron hoy que aquellos bañistas que usen los cuerpos de agua en violación a las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) podrían ser arrestados.

16 Fotos Lista de las playas en las que se han reportado ahogados recientemente.

Así lo dio a conocer el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, durante una conferencia de prensa conjunta con el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón y otros funcionarios, para anunciar la activación de un plan de seguridad enfocado para la prevención de tragedias durante la Semana Santa.

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El plan de seguridad integral comenzó ayer, domingo, 29 de marzo y se extiende hasta la madrugada del 6 de abril, con el objetivo de salvaguardar vidas y garantizar el orden público en toda la isla, ya que incorpora recursos marítimos, aéreos y terrestres, así como unidades especializadas de buzos y rescate, para responder de manera efectiva ante cualquier emergencia.

Las enmiendas a Ley 430 de Navegación les permiten a los agentes de ley y orden a intervenir con aquella persona que no quiera salir de cualquier cuerpo de agua luego de ser emitida la advertencia, aclaró Cruz.

“Aquellas personas que una vez el Servicio Nacional de Meteorología haya emitido una advertencia de que no puede haber personas en el agua, las autoridades competentes, agentes del orden público, están facultados para poder intervenir y arrestar a aquella persona que se niegue”, expuso Cruz, al agregar que esto ocurre todos los días y en la mayoría de los casos cuando se les orienta optan por no exponerse.

De acuerdo con estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la mayoría de las víctimas de ahogamientos en las pruebas toxicológicas como parte de las autopsias, revelaron que habían ingerido bebidas alcohólicas.

Asimismo, González Falcón hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes a cumplir con las leyes de navegación, asegurándose de que sus embarcaciones y motoras acuáticas cuenten con el equipo de seguridad requerido, y a mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y del mar, utilizando recursos oficiales como el National Weather Service y la plataforma swimsafepr.com.

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En los balnearios tienen asignados a 12 salvavidas y vigilantes, junto al personal municipal que se ha insertado para reforzar esta iniciativa, al igual que voluntarios.

El DRNA va a enfocarse en las playas Jobos de Isabela, Piñones en Loíza, Palmas del Mar en Humacao, Ballena en Guánica, balneario La Monserrate en Luquillo, Playa Flamenco en Culebra, Puerto Nuevo en Vega Baja, Isla Verde en Carolina, Mar Chiquita en Manatí y Playa Escondido, ya que según los estudios son las más peligrosas de la isla y en caso de que la marea aumente van a tener su personal en alerta y si se emite el comunicado serán desalojadas.

González Falcón por su parte, reveló que por primera vez el plan incluye cuerpos de agua interiores como ríos, lagos y charcas, la colaboración no solo del Cuerpo de Vigilantes, sino de policías municipales y la Guardia Costera de manera activa.

Previo a la implementación del plan se realizó un análisis detallado de las playas y balnearios, con y sin salvavidas, así como de los cuerpos de agua más concurridos, lo que permitió una distribución estratégica de embarcaciones, equipo y personal para maximizar la cobertura y capacidad de respuesta, detalló el superintendente.

Además, dijo que se harán cumplir leyes de navegación y tránsito a la vez que se mantiene vigilancia para detectar actividades de narcotráfico.

“Este esfuerzo tiene un enfoque preventivo. Queremos evitar accidentes, salvar vidas y también reforzar la vigilancia para impedir la entrada ilegal de sustancias controladas por nuestras costas, sin desatender la misión del Negociado de Fuerzas Armadas de Rápida Acción (FURA) en la lucha contra el narcotráfico”, añadió González Falcón.

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La Policía mantendrá trabajando en el plan alrededor de mil efectivos en turnos de 12 horas.

El comandante de navío, Luis Jesús Rodríguez, para Islas Vírgenes, San Juan y el Caribe del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, sostuvo que “nuestro propósito es prevenir la pérdida de vidas o cualquier situación lamentable”,

Al mismo tiempo, advirtió sobre las embarcaciones de pasajeros ilegales, que son casos de personas a las que la ciudadanía le alquila o contratan para hacer viajes de esparcimiento, ya que hay numerosos que no cuentan con los permisos para hacerlo y su capitán está sin licencia de marino mercante, lo que implica un riesgo a su seguridad.

También estuvieron presentes los comisionados de las Policías Municipales de San Juan, Juan Jackson, de Carolina, inspector Rubén Moyeno y de Loíza Carlos Ribot Rivera, quienes aportarán todos sus recursos en coordinación con la Policía.

Finalmente, Gonzalez Falcón, enfatizó en la importancia del consumo responsable de bebidas alcohólicas y exhortó a no conducir bajo los efectos del alcohol.

“Si va a consumir, pase la llave. El personal del Negociado de Patrullas de Carreteras estará activo en las 13 áreas policiacas, con enfoque en las autopistas, las zonas costeras y turísticas, velando por el cumplimiento de la Ley 22 de Tránsito e interviniendo con conductores que pongan en riesgo la vida de otros”.