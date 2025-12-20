La Policía realizó durante la noche de viernes bloqueos en las áreas policiacas de Carolina, Arecibo y Guayama, donde detuvieron a 5,023 conductores, emitieron un total de 442 boletos por infracción a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, y se arrestaron a 14 personas, la mayoría por conducir bajo los efectos del alcohol.

Se informó, en comunicado de prensa, que el impacto ocurrió como parte de los esfuerzos de orientación y prevención dirigidos a evitar desgracias en y fuera de las carreteras durante la época navideña.

En los bloqueos participaron agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras y la División de Alcohol, Radar y Fotómetro, con el apoyo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Oficina de Explosivos y el Negociado de Relaciones con la Comunidad.

Durante los tres bloqueos se ofrecieron 5,023 orientaciones a conductores. Estas estaban enfocadas en los temas relacionados con la conducción responsable, el consumo de alcohol, la pirotecnia y la prevención de disparos al aire.

Como resultado de las intervenciones, se expidieron 442 boletos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, principalmente, por faltas relacionadas con inspección, marbete, cinturón de seguridad, tintes, ruidos y otras disposiciones.

Además, se arrestaron a 13 personas por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, así como un arresto adicional por obstrucción a la justicia.

El superintendente de la Policía, Joseph González, comentó que “nuestra labor en la Policía de Puerto Rico no es solo atender situaciones de emergencia, proteger vidas y propiedades, investigar y arrestar, sino también hacer todos los esfuerzos necesarios para orientar y prevenir accidentes. El excelente trabajo de los hombres y mujeres que patrullan nuestras carreteras lo vemos reflejado en la reducción de accidentes graves y fatales en lo que va de año. Sin embargo, todavía hay un largo camino que recorrer”.

González añadió que, particularmente durante la temporada navideña, se intensifican estos esfuerzos ante el aumento histórico de accidentes asociados al consumo de alcohol y otras conductas negligentes.

“No queremos más accidentes de tránsito, pero tampoco incidentes por el uso indebido de pirotecnia o la práctica criminal de disparar al aire. Cada orientación y cada intervención busca salvar vidas”, enfatizó.

Se explicó que estos bloqueos se realizaron conforme a los reglamentos de la Policía, garantizando el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía y los debidos procesos de ley.