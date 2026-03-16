Bomberos controlan incendio en residencia de Santurce
No se ha informado sobre personas afectadas o heridas.
Las autoridades se movilizaron esta mañana a la calle Santa Cecilia, en Santurce, donde se desató un incendio en una casa de madera y zinc, por causas desconocidas.
Los bomberos se encuentran en la etapa de enfriamiento tras el desalojo de varios vecinos para que no se afectaran con el humo.
Bomberos y otras unidades de emergencia continúan en escena controlando el siniestro. Se está utilizando agua de un hidrante y de un camión cisterna.
