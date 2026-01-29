Un tramo de la carretera PR-2 en dirección de Hatillo a Camuy se encuentra cerrada hasta que se remueva un camión de transportación de desperdicios sólidos que se incendió esta mañana frente al centro comercial Plaza del Norte.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 10:50 a.m. de hoy, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando el conductor de un camión de la compañía Platinum Waste Disposal, se percató del fuego en la parte posterior donde se almacena la basura.

Parte de la carga se dispersó por la carretera para que fuera más fácil su extinción.

Bomberos de la estación de Hatillo apagaron el incendio y el personal del municipio trabaja en la remoción de los desperdicios de la vía de rodaje.

No se reportaron afectados o heridos.

El policía municipal Kelvin Aguilar tiene a cargo la pesquisa.