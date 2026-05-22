Un vehículo en llamas fue hallado esta madrugada en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-181 en el barrio Las Cuevas, en Trujillo Alto.

Una llamada que se recibió a las 3:45 a.m. de hoy, viernes, a través Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el fuego.

Los bomberos que llegaron a la escena extinguieron la guagua incendiada descrita como marca Hyundai Tucson, color blanco y del año 2021. No se indicó si tenía gravamen de hurtada.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y logró extinguir el incendio.

No se reportaron heridos.

El caso se refirió al personal de la División de Explosivos Metro, para continuar con la pesquisa correspondiente.