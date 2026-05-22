Bomberos extinguen vehículo en llamas en Trujillo Alto
La División de Explosivos Metro continuará con la pesquisa.
PUBLICIDAD
Un vehículo en llamas fue hallado esta madrugada en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-181 en el barrio Las Cuevas, en Trujillo Alto.
Una llamada que se recibió a las 3:45 a.m. de hoy, viernes, a través Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el fuego.
Los bomberos que llegaron a la escena extinguieron la guagua incendiada descrita como marca Hyundai Tucson, color blanco y del año 2021. No se indicó si tenía gravamen de hurtada.
Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y logró extinguir el incendio.
No se reportaron heridos.
El caso se refirió al personal de la División de Explosivos Metro, para continuar con la pesquisa correspondiente.