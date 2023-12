Un caborrojeño que llevaba 21 años encarcelado por un doble asesinato registrado en el 1998 en Pensilvania y que en el 2019 se libró de la pena de muerte tras dictaminarse que en su contra se realizó un juicio injusto salió en libertad anoche, luego de que la Fiscalía del estado determinara no proceder con un nuevo proceso judicial en su contra.

A su salida de prisión, Noel Matos Montalvo, quien recién cumplió 59 años, reprochó cómo las cárceles están llenas de personas inocentes y tronó contra el sistema correccional por no tomar acción.

“Estuve... en el camino a la muerte. No es fácil. Inocente, yo realmente soy un hombre inocente”, indicó Matos Montalvo, en un vídeo publicado por York Dispatch.

“Todo lo que digo es que el sistema correccional necesita cambiar, porque dentro hay muchas personas realmente inocentes y hay mucha evidencia que puede probar la inocencia y el sistema correccional no está preocupado por eso. Eso no es ‘cool’. Esa es mi opinión personal”, añadió, al informar que se reuniría con su hija y nietos.

Primera Hora intentó comunicarse en varias ocasiones con su abogado, Richard Robinson, para obtener detalles del caso. Sin embargo, no devolvió las llamadas.

Según publicó el portal York Dispatch, ayer, lunes, se suponía que comenzara la selección del jurado para proceder con el nuevo juicio contra el boricua. El proceso se realizaría a más de cuatro años de que logró librarse de la pena de muerte y que los tribunales le concedieran un nuevo juicio.

En cambio, la Fiscalía del condado de York sometió una oferta para que Montes Montalvo se declarara culpable de un cargo de manipulación de evidencia física y se le eliminaban los cargos criminales por el doble asesinato, robo y conspiración. Se aceptó que este cambio de proceder se debió a la falta de evidencia en su contra.

Al aceptar la oferta, el hombre que pasó 21 años en prisión tendría que cumplir un año adicional en probatoria.

De inmediato, el juez de la corte del condado de York, Harry Ness, ordenó la excarcelación de Montes Montalvo y le dio dos días para reportarse a la probatoria.

Primera Hora publicó el 10 de marzo de 2019 cómo Montes Montalvo, quien en los procesos judiciales sólo se le reconoció por el apellido Montalvo, se libró de la pena de muerte.

Para ese entonces, la organización Death Penalty Information Center informó que el Matos Montalvo, natural de Cabo Rojo, “tendría derecho a un nuevo juicio, porque el juez instruyó indebidamente al jurado para que lo condenaran. El tribunal también revocó la sentencia de muerte de Montalvo, porque el estado perseguía una circunstancia agravante no válida y porque el abogado de Montalvo no investigó ni presentó pruebas atenuantes que podrían haber persuadido al jurado a salvar su vida y pruebas de su discapacidad intelectual que podrían haberlo hecho no elegible para tal pena”.

En los documentos penales del hombre se destaca que este siempre insistió en su inocencia y que el principal testigo se retractó de su testimonio.

Matos Montalvo fue arrestado el 6 de agosto de 2002, y sentenciado a la pena máxima el 19 de marzo de 2003. Se le imputó haber cometido dos asesinatos el 19 de abril de 1998, junto a su hermano Milton Matos Montalvo.

Según se alega, los puertorriqueños mataron a la expareja de Milton, Miriam Asencio, y a su amigo, Manuel Santana, también conocido como Nelson Lugo.

En verano de 2017, Milton se libró de la pena de muerte. El juez Richard K. Renn estableció que este no recibió una pena justa durante el juicio que enfrentó, por lo que tendría que ser resentenciado.

Milton murió el 11 de mayo de 2021 a los 58 años, en una prisión sin escuchar su nueva sentencia. Se alegó que la causa de muerte fue natural, según informó el York Daily Record.

Ante este nuevo proceso judicial, la Fiscalía del condado de York reveló que buscaban nuevamente la pena de muerte contra Milton. Mientras, se confirmó la falta de evidencia que había contra su hermano Noel para proseguir con un juicio criminal.

En una declaración escrita publicada por la cadena ABC, el fiscal David Sunday explicó que “la falta de evidencia forense que vincule a Noel Montalvo con los asesinatos y la falta de testigos confiables sobre los cargos de homicidio, un alegato de manipulación de evidencia fue el único resultado justo, equitativo y ético para este caso. Cabe señalar que las pruebas forenses adicionales fortalecieron en gran medida la base de las condenas por asesinato de Milton Montalvo. Milton Montalvo murió en prisión mientras esperaba una nueva fase de sentencia, en la que seguíamos buscando la pena de muerte por cometer torturas como parte de sus múltiples condenas por asesinato en primer grado”.