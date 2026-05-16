La boricua que supuestamente se casó por dinero para lograr que un ciudadano de Uzbekistán obtuviera la ciudadanía estadounidense radicó una moción para declararse culpable, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal, revela su expediente judicial.

“Keily Maisonet Ortiz, representada por la Defensoría Pública Federal del Distrito de Puerto Rico a través del abogado que suscribe, (Stephanie TorresPérez), informa respetuosamente al Tribunal que cambiará su declaración de no culpable presentada previamente por una de culpable. La señora Maisonet y el abogado que suscribe han analizado exhaustivamente el contenido de la acusación formal en su contra, las tasas y sanciones correspondientes, la aplicabilidad de las directrices federales de sentencia al momento de dictar sentencia y las pruebas que el gobierno podría presentar. Tras recibir asesoría legal, la señora Maisonet ha decidido declararse culpable”, dice la moción presentada en la tarde del viernes.

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Desde enero pasado, el expediente judicial daba cuenta de las negociaciones que se realizaban con la Fiscalía federal para llegar a un acuerdo para que la mujer se declarase culpable. Los detalles de dicho acuerdo todavía no son públicos.

Cabe destacar que el esposo fatulo, Shokir Kurbonovich Khalilov, también se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal y fue sentenciado a tiempo servido en prisión.

El acuerdo de culpabilidad del extranjero explica que para “el 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

De acuerdo con la acusación, Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Maisonet Ortiz presentó una solicitud I-130 ante el Departamento de Seguridad Nacional para peticionar a Kurbonovich Khalilov como familiar extranjero. Simultáneamente, el hombre presentó su solicitud I-485 para ajustar su estatus migratorio con base en ese matrimonio.

La investigación fue realizada por el Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con sede en Puerto Rico. Se trata del primer caso de fraude matrimonial investigado por esta división.