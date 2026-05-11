Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, solicitaron la ayuda ciudadana para poder identificar y entrevistar a dos sospechosos de apropiación ilegal por hechos ocurridos el 19 de abril, en la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, en ese municipio.

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de prensa de la Policía, los dos hombres llegaron a la tienda y se llevaron mercancía valorada en aproximadamente $2,100, marchándose del lugar sin pagar por la misma.

Uno de los sospechosos fue descrito como de tez blanca, de unos 20 a 30 años de edad, 130 libras de peso y cabello color negro. Mientras que, el segundo fue descrito con un peso de 200 libras y edad aproximada de 35 a 40 años.

Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de área de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610, 1571, 1451 y 1452.