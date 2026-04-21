La Policía en el área de Aguadilla intenta dar con el paradero de dos hombres que alegadamente salieron a pescar entre el jueves y el viernes de la semana pasada y no han regresado a sus hogares.

Los individuos fueron identificados como Anthony Lee López Acevedo, de 43 años de edad y vecino del residencial Santa Rosa de Rincón, y Pablo Israel Carrero Méndez de 39 años y vecino de la comunidad Estella del mencionado municipio. Según informó la Policía, ambos hombres tenían como destino de pesca la cercana isla de Desecheo, al oeste de Rincón. Estos fueron reportados desaparecidos por sus familiares el sábado.

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López Acevedo fue descrito como de tez trigueña, 5’9” de estatura, 190 libras de peso, cabello marrón con canas y ojos color marrón. Como seña particular tiene un tatuaje en la muñeca derecha de un dragón y el de una cruz en el abdomen. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto de color obscuro y camisa manga larga con franjas anchas negras, rojas y gris.

Mientras que Carrero Méndez de 39 fue descrito como de tez trigueña, 5’7” de estatura, 140 libras de peso, cabello marrón y ojos color marrón. Se indicó que tiene tatuajes en ambos brazos. Uno de ellos, en el brazo izquierdo tiene el nombre de Elsie. También tiene otro tatuaje en la espalda con el nombre de Gloria.

Al momento de su desaparición vestía pantalón Mahón azul obscuro y zapatos Crocs blancos con círculos negros.

Si tiene información sobre el paradero de López Acevedo y Carrero Méndez, puede comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía, al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.