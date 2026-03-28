Buscan a hombre desaparecido en Moca
Solicitan ayuda ciudadana para dar con su paradero.
Un hombre de 50 años, identificado como José Abel Sein Cruz, fue reportado como desaparecido ayer, viernes, por lo que se ha solicitado ayuda ciudadana para poder dar con su paradero.
El informe emitido por la Policía detalla que fue reportado desaparecido en la zona de la carretera PR-464, sector Ranchera, del barrio Aceitunas, en Moca.
“José Abel Sein Cruz de 50 años de edad, fue reportado como desaparecido por su madre Luz M. Cruz Rosa, quien informó a la policía no haber visto a su hijo desde el día (jueves), 26 de marzo, cuando este salió caminando de su residencia. Sein Cruz fue descrito físicamente como de tez trigueña, 5’5” de estatura, 140 libras de peso, cabello negro y ojos marrones. No se informó de alguna seña particular", dice el parte policiaco.
Al momento de su desaparición, Sein Cruz vestía pantalón mahón largo y camisa (T-shirt) color azul.
Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.