Agentes adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a Hernán Otero Rivera, de 67 años, que fue visto por última vez en la tarde del 20 de enero, en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras, donde vive.

Su esposa, identificada como Migdalia Rodríguez Rosado, le informó a los investigadores que ese día se dirigía a realizar unas diligencias en un banco y el Cesco de Carolina.

Lo describió físicamente como de tez blanca, 6′4″ de estatura, 185 libras de peso, cabello negro canoso y ojos verdes. No se sabe la vestimenta que usaba.

Otero Rivera, conducía una guagua marca Ford Escape, color gris claro y con la tablilla HYT-10.

Si usted lo ha visto o conoce de su paradero de esta persona llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También, puede enviar un mensaje a través de la cuenta oficial de X @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.