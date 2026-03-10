( Suministrada por la Policía )

La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Heyleniz Vega Caraballo, de 16 años, quien fue vista por última vez en la noche del 8 de marzo, en el sector Gómez del barrio Montón Abajo, en Cayey, donde reside.

Según la requisitoria, su padre identificado como Héctor Luis Vega Santiago, narró que a eso de las 11:00 p.m. la menor salió de su casa para botar la basura y no regresó.

Heyleniz Vega Caraballo, de 16 años, fue vista por última vez en la noche del 8 de marzo, en el sector Gómez del barrio Montón Abajo, en Cayey. ( Suministrada por la Policía )

Esta fue reportada desaparecida durante el día de hoy, martes.

La adolescente fue descrita como de tez blanca, 5′4″ de estatura, 145 libras, ojos marrones, cabello negro, y vestía una blusa estilo tubo, pantalón azul de dormir y sandalias de goma tipo Crocs de color rosa.

Si la ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.