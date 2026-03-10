La Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Heyleniz Vega Caraballo, de 16 años, quien fue vista por última vez en la noche del 8 de marzo, en el sector Gómez del barrio Montón Abajo, en Cayey, donde reside.

Según la requisitoria, su padre identificado como Héctor Luis Vega Santiago, narró que a eso de las 11:00 p.m. la menor salió de su casa para botar la basura y no regresó.

Heyleniz Vega Caraballo, de 16 años, fue vista por última vez en la noche del 8 de marzo, en el sector Gómez del barrio Montón Abajo, en Cayey. (Suministrada por la Policía)

Esta fue reportada desaparecida durante el día de hoy, martes.

La adolescente fue descrita como de tez blanca, 5′4″ de estatura, 145 libras, ojos marrones, cabello negro, y vestía una blusa estilo tubo, pantalón azul de dormir y sandalias de goma tipo Crocs de color rosa.

Si la ha visto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.