Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Carolina continúan la búsqueda de un menor que desapareció en la mañana del 12 de noviembre de 2025, de la escuela Medardo Carazo en Trujillo Alto y se desconoce su paradero.

Caleb Antonio Vélez Sánchez, de 14 años, fue descrito como de tez blanca, 5 pies 9 pulgadas de estatura, 138 libras de peso, ojos color marrón y cabello rizado color rojo.

El mismo vestía el uniforme escolar, camiseta tipo polo color vino, pantalón largo negro y abrigo con capucha color negro.

En el informe de novedades de la oficina de prensa de la Policía, se indica que toda persona que, sin tener derecho a ello, prive a un padre, madre u otra persona o entidad de la custodia legítima de un menor, incurrirá en delito; según tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar al CIC de Carolina al (787) 257-7500 extensiones 1610 y 1616