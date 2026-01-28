Buscan escalador por hurto de licor y cigarrillos de un colmado en Vega Alta
Usaron una camioneta en retroceso para romper la puerta principal.
Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Vega Baja, solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre sospechoso de escalar el negocio Santa Ana MiniMarket & Bakery, ubicado en la urbanización Santa Ana, en Vega Alta.
Los hechos ocurrieron el 11 de enero de este año, a eso de las 4:30 de la madrugada, cuando el escalador en común y mutuo acuerdo con otro hombre, utilizó una guagua Ford F-150 color rojo oscuro para chocar en retroceso con la puerta frontal para entrar al negocio.
Este se apropió de 240 cajetillas de cigarrillos, y varias botellas de licor.
El valor de la mercancía fue estimado en $2,950, aproximadamente.
Si usted tiene información que ayude a la identificación y ubicación de este sospechoso puede comunicarse con los agentes del CIC de Vega Baja a los teléfonos (787) 858-2666 o (787) 858-2665.