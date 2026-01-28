Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Vega Baja, solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de un hombre sospechoso de escalar el negocio Santa Ana MiniMarket & Bakery, ubicado en la urbanización Santa Ana, en Vega Alta.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de este año, a eso de las 4:30 de la madrugada, cuando el escalador en común y mutuo acuerdo con otro hombre, utilizó una guagua Ford F-150 color rojo oscuro para chocar en retroceso con la puerta frontal para entrar al negocio.

Este se apropió de 240 cajetillas de cigarrillos, y varias botellas de licor.

El valor de la mercancía fue estimado en $2,950, aproximadamente.

Si usted tiene información que ayude a la identificación y ubicación de este sospechoso puede comunicarse con los agentes del CIC de Vega Baja a los teléfonos (787) 858-2666 o (787) 858-2665.