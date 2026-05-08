La División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo, solicitó la cooperación de la ciudadanía para dar localizar al fugitivo José Miguel Rivera Rivera, de 29 años y residente de Ciales, contra quien pesan dos órdenes por violencia doméstica para su captura.

Contra Rivera Rivera, pesa una orden de arresto por violencia doméstica por hechos ocurridos el 10 de febrero del 2021, en Orocovis, la cual fue expedida por la jueza Marieli Paradizo Pérez, del Tribunal de Aibonito, con una fianza de $20,000.

La segunda orden de arresto por maltrato mediante amenaza, incumplimiento de orden de protección y portación y uso de arma blanca, expedida por la jueza Nivia M. Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo con una fianza de $1.5 millones, por sucesos reportados el 5 de mayo, en Ciales.