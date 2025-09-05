El Policía de Puerto Rico activó esta noche la Alerta Silver con el propósito de sumar a los ciudadanos a la búsqueda activa de Santiago Reyes Correa, de 86 años, reportado como desaparecido ayer por su esposa, tras éste salir a recoger una correspondencia al buzón, en el barrio Lirios Dorado, en Juncos.

El octogenario es de tez blanca, cabello canoso, ojos marrones, mide 5’06” y pesa 130 libras aproximadamente. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y camisa tipo t shirt blanca con rayas negras. El hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

Si usted tiene información sobre el paradero de este hombre puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El superintendente explicó que la Alerta Silver es una herramienta complementaria a la investigación en curso por parte de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, cuyo objetivo es ampliar la difusión de la búsqueda para recibir cualquier dato que ayude a localizar a la persona desaparecida.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas mayores con condiciones de Alzheimer u otras demencias. La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.