( Suministrada por la Policía )

El agente Alexander Irizarry Astor, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, solicitó la cooperación ciudadana para localizar a Efraín Ortiz Rodríguez, 36 años, quien salió de su hogar en Morovis y no regresó.

Este fue visto por última vez, el 10 de marzo, al salir de su residencia en el barrio Unibón, carretera PR-159 en Morovis.

Ortiz Rodríguez fue descrito físicamente como de tez blanca, ojos verdes, cabello negro, 5’8 de estatura, 125 libras de peso y con tatuales en el cuello con el nombre “Yaina”, en el brazo derecho de peces y letras chinas.

El mismo vestía una camiseta color azul oscuro y un pantalón corto color negro.

Cualquier ciudadano que pueda brindar información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono (787) 878-4000 extensiones 1450 y 1451 y a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.

También puede enviar un mensaje a través de X en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.