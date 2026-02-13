La División de Personas Desaparecidas del CIC de Guayama, solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de un joven de 18 años, que desapareció de los predios del hospital Menonita, en ese municipio el 1 de enero.

Joseph N. Quiñones Dávila, de 18 años, fue reportado desaparecido por su trabajadora social del hogar Nuevo Camino, en Guayama, el 13 de febrero.

El desaparecido, fue descrito como de tez negra, cabello color negro, ojos marrones, unta estatura de 5′10″ y 160 libras de peso. Vestía ropa deportiva y chancletas todo color negro y llevaba una mochila roja.

De acuerdo con su trabajadora social, Quiñones Dávila se encontraba recibiendo tratamiento médico en el hospital y se marchó del lugar, desconociéndose su paradero.

Si usted lo ha visto o conoce de su paradero comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.