La División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Caguas solicitó la ayuda de la ciudadanía para buscan dar con el paradero de una mujer desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025, de la urbanización Jardines de las Catalinas, en ese municipio.

Kareena Quiñones Ramírez, de 47 años, fue reportada desaparecida por su madre, y fue descrita como de tez blanca, 5 pies 10 pulgadas de estatura, 157 libras de peso, ojos marrones y cabello marrón. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

La madre indicó que la mujer salió de la residencia en una guagua Ford Explorer del 1999, color negro y con la tablilla FOC-186 y no regresó.

Si usted posee información que ayude a localizarla puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

Puede enviar un mensaje a la cuenta oficial de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.