( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Aguadilla, solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Pedro Enrique López Serrano, de 75 años, y residente de Aguada.

El septuagenario, fue dado de alta a eso de las 9:00 de la mañana del miércoles, 29 de octubre, del hospital Buen Samaritano de Aguadilla y al momento se desconoce su paradero.

López Serrano, fue reportado por su sobrino, en horas de la tarde del mismo día.

Este fue descrito como de tez blanca, 5’9” de estatura, 130 libras de peso aproximadamente, ojos marrones y cabello blanco. Usa espejuelos.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa cuyo color se desconoce, un mahón azul y llevaba puesta una gorra blanca y negra.

Si usted lo ha visto o tiene información que ayude a dar con su paradero, llame a a línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 891-3800 extensiones 1450, 1451, 1452 y 1550.