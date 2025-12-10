Agentes de la División de Robos, Agresiones y Delitos a la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, publicaron las imágenes de este hombre considerado sospechoso de hurtar propiedad del interior de un vehículo en un estacionamiento frente al restaurante Sabor de Diciembre, en el barrio Quebradillas, en Barranquitas.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre en el kilómetro 1.7 de la carretera PR-152, donde se apropió ilegalmente de $2,000 y un arma de fuego que se encontraban dentro de un vehiculo, del cual no se ofreció su descripción.

Si tiene información que conduzca a la identificación y arresto llame al CIC de Aibonito al teléfono (787) 735-6800 extensiones 1607,1608, 1609 y 1616.

También puede marca la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.