Una intervención de tránsito realizada por agentes de la división de Patrullas de Carreteras de Carolina condujo al arresto de un individuo buscado en el estado de Connecticut, donde pesa una orden de arresto en su contra por cargos de agresión sexual contra una menor, emitida hace más de 22 años.

El Servicio de Alguaciles federal identificó al detenido como Luis D. Matos Serrano, de 51 años. Contra Matos Serrano se emitió una orden de arresto en la ciudad de Hartford en noviembre de 2003, por los delitos de agresión sexual en primer grado, agresión sexual en cuarto grado y riesgo de lesiones a una menor. Los hechos que se le imputan, alegadamente ocurrieron entre 1998 y 1999, según detalló esa agencia federal en un comunicado.

Tras años de infructuosos intentos por localizar al fugitivo, el año pasado la Policía de Harford solicitó la colaboración de los alguaciles federales, quienes recibieron información de que el fugitivo podría encontrarse en la Isla, por lo que notificaron al Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos de Puerto Rico. Estos lograron identificar un vehículo registrado a nombre de Matos Serrano en Puerto Rico, tras lo que se emitió una orden de búsqueda y captura (BOLO) contra el vehículo.

Finalmente el jueves, los agentes de Patrullas de Carreteras de Carolina divisaron el vehículo en la urbanización Sabana Gardens de Carolina, tras lo que procedieron con la detención y una vez comprobado que el prófugo se encontraba a bordo, procedieron con su arresto, tras lo que los alguaciles federales asumieron su custodia.

Una vez logrado su arresto, Matos Serrano sería sometido al proceso de extradición, tras lo que sería enviado a Hartford para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra en Connecticut.

Tras la detención de Matos Serrano, Wilmer Ocasio Ibarra, Alguacil a cargo de la Oficina del Servicio de Alguaciles Federales en Puerto Rico destacó la labor de esa agencia y reiteró el compromiso de los oficiales que la componen. “Nuestro compromiso con la protección de los miembros más vulnerables de nuestras comunidades es inquebrantable. Desde el Caribe hasta comunidades de todo el país, el brazo de las agencias federales de ley orden se mantiene firme. Colaboramos estrechamente con nuestros aliados para garantizar que los acusados de delitos graves rindan cuentas”, manifestó Ocasio en declaraciones escritas.