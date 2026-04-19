La caída de un árbol y un tendido eléctrico en la carretera PR-10, kilómetro 63.0, en jurisdicción de Arecibo, provocó en la tarde del domingo la obstrucción parcial de ambos carriles y mantiene el tránsito limitado en el área.

Según informó la Policía, en el área solo hay un carril disponible para el tránsito, mientras las autoridades trabajan en la remoción del árbol y la reparación del tendido eléctrico.

Al momento, no se han reportado personas lesionadas relacionadas a este incidente.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió desde temprano que lluvias asociadas a una vaguada afectarían varias partes de Puerto Rico, y mantiene a varios municipios bajo advertencia de inundaciones.

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Las autoridades exhortan a los conductores a transitar con precaución por el área mientras continúan los trabajos de remoción.