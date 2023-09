Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) analizan cámaras de seguridad que, presuntamente, capturaron a dos personas que podrían ser responsables de apuñalar a Narda Castillo el domingo en Puerto Nuevo.

Castillo recibió varias heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte mientras era atendida en Centro Médico, indicó la Uniformada.

Los hechos se reportaron a las 12:59 de la madrugada del domingo, mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1, frente al negocio La Milagrosa que ubica en la intersección de la avenida José de Diego con la avenida Jesús T. Piñero.

Según especificó el coronel y comisionado auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Roberto Rivera a Telemundo, las cámaras muestran que fueron dos hombres los que cometieron el crimen.

“Ahí vimos como tenemos dos caballeros que uno le da la dama, el otro la apuñala. Así que, estamos trabajando con esa situación. Ella logra llegar a Centro Médico, pero muere después. Así que, nosotros hemos identificado ya, unas cámaras de vídeo, estamos levantando una serie de pietaje, y nosotros vamos bien encaminado en lo que es esa investigación”, comentó a las cámaras del noticiario.

Al momento, las autoridades no han identificado algún móvil, aunque investigan el caso como un feminicidio no íntimo.

“Este es el tipo de caso que, en muchas ocasiones, pues, nosotros no tenemos un móvil hasta tanto y en cuanto no se comiencen a levantar unas declaraciones juradas de aquellos que vayan a cooperar. Así que, al momento, no tenemos razón alguna por lo que aquí ocurrió”, indicó Rivera a Telemundo.

Acorde a lo relatado por los vecinos a las cámaras televisivas, Castillo vivía en los altos de un negocio que ubica frente a La Milagrosa, donde aparentemente ocurrió el crimen. Según los comerciantes del área, la fémina tenía dos hijos, aunque no tenía su custodia.

Según las estadísticas del Negociado de la Policía, en lo que va de año 24 mujeres han sido asesinadas, 12 por violencia de género, tres por trasiego de drogas bien sea víctima directa o colateral, cinco por rencillas, peleas o discusiones y cuatro permanecen sin causa determinada.

Además, tres menores fueron asesinadas, dos vinculadas con drogas y una por maltrato de menores.

Mientras que, en el 2022, para la misma fecha se reportaron 36 asesinatos de mujeres, 12 vinculadas con la violencia de género, 8 por trasiego de drogas; 10 por rencillas, peleas o discusiones y seis por causas desconocidas. Una menor murió víctima de maltrato.