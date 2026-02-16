Camión impacta ciclista de 81 años en Guayama
No se informó la condición del octogenario.
La División de Patrullas de Carreteras de Guayama, se encuentra investigando un accidente de carácter grave que involucra un camión y a un ciclista, en el kilómetro 149.6 de la carretera PR-3, en el mencionado municipio.
De acuerdo con la pesquisa preliminar, los hechos se reportaron a las 7:49 a.m. de hoy, lunes, través de Sistema de Emergencias 9-1-1.
Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, el conductor de un camión que transitaba por el lugar impactó a un hombre de 81 años que iba en una bicicleta.
De inmediato, no se informó la condición del herido ni su identidad.