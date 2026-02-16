La División de Patrullas de Carreteras de Guayama, se encuentra investigando un accidente de carácter grave que involucra un camión y a un ciclista, en el kilómetro 149.6 de la carretera PR-3, en el mencionado municipio.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, los hechos se reportaron a las 7:49 a.m. de hoy, lunes, través de Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, el conductor de un camión que transitaba por el lugar impactó a un hombre de 81 años que iba en una bicicleta.

De inmediato, no se informó la condición del herido ni su identidad.