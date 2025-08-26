Un accidente de carácter leve que involucra a un camión volcado mantiene un tramo de la carretera PR-60 en dirección de Las Piedras hacia Humacao cerrado.

Según el informe de novedades el accidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:29 a.m. de hoy, martes, antes de la salida hacia la carretera PR-198 (Hospital Ryder), en Humacao.

Al momento no se han reportado personas heridas.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Humacao se encuentran investigando los hechos.

Se exhorta a los conductores a utilizar como ruta alterna la carretera PR-30.