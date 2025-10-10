Un convicto federal por narcotráfico fue arrestado esta madrugada por agentes de la División de Drogas Metropolitana, junto a personal del Departamento de Hacienda, durante la inspección de varios negocios en Santurce.

Según informó la Policía de Puerto Rico, en el negocio La Fría Sport Bar, ubicado en esquina de la calle Ismael Rivera con la marginal de la avenida Román Baldorioty De Castro, se arrestó a Christopher Casiano López, contra quien se había expedido una orden federal de arresto por narcotráfico.

El 11 de junio de este año la Fiscalía Federal en la isla anunció que fueron acusados 53 integrantes de la violenta organización criminal conocida como Las Fuerzas Revolucionarias de Cantera (Las FARC) con base en Barrio Obrero, Santurce. Entre ellos figuraba Casiano López alias Ifer/Ifen.

Durante la intervención se ocuparon dos pistolas Glock calibre .40; cuatro cargadores; 81 municiones y se confiscó una motora, para la cual se solicitará una orden de registro y allanamiento para confirmar o descartar que esté oculto material ilícito.

Por su parte, la Comisión de Juegos expidió multas a los negocios La Fría Sport Bar y District Club ascendentes a $15,000 y el Departamento de Hacienda de $25,000 por violaciones de ley, indica el informe de novedades.

Durante las inspecciones, personal de SRT Municipal de San Juan, Unidad Motorizada, División Drogas Fajardo y División Drogas Arecibo brindaron apoyo.