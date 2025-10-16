Dielissys Rodríguez Rodríguez de 55 años, quien fue arrestada al quedar atrapada en las puertas de una sucursal bancaria en Juana Díaz, mientras intentaba escapar al ser descubierta por una cajera al intentar retirar dinero con información falsa.

El teniente José Ayala Resto, director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, informó que la jueza Carlia N. Soto Padua del Tribunal de Ponce, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto por cargos de apropiación ilegal grave, fraude en modalidad tentativa, posesión y traspaso de documento falsos y apropiación ilegal de identidad.

La imputada, que no es familiar ni conocida de la víctima, fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $7,500.

La agente Carlos Fernández Cruz reveló que entró a la sucursal de Oriental Bank con una licencia de conducir falsa con la información de una adulta mayor con la que intentó retirar dinero de la cuenta por la cantidad de $7,285.

Al esperar un rato y sospechar que fue descubierta por la cajera trató de huir del banco, pero quedó atrapada en las puertas de seguridad siendo arrestada por policías.

El caso fue consultado con la fiscal Natalia Zambrana Quintana.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de octubre.