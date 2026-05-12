Capturan a uno de Los Más Buscados en residencial de Puerto Nuevo
Se había expedido una orden de arresto por violación a la Ley de Sustancias Controladas.
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Agentes de la División de Drogas Metropolitana capturaron esta mañana en el residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, a un fugitivo que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de San Juan.
Contra Walter Manuel Berríos Trinidad de 37 años, pesaba una orden de arresto por venta y distribución de sustancias controladas expedida por el juez Ángel Rivera, con una fianza de $60,000.
Al momento del arresto le ocuparon una cantidad no precisada de marihuana, cocaína, fentanilo y crack.
Agentes de la División de Homicidios San Juan, lo van a entrevistar ya que figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en el área metropolitana.
Posteriormente, será entregado a la División de Inteligencia y Arrestos San Juan para el diligenciamiento de la orden y su encarcelación.