Agentes de la División de Drogas Metropolitana capturaron esta mañana en el residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, a un fugitivo que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de San Juan.

Contra Walter Manuel Berríos Trinidad de 37 años, pesaba una orden de arresto por venta y distribución de sustancias controladas expedida por el juez Ángel Rivera, con una fianza de $60,000.

El fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, fue arrestado en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.
El fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, fue arrestado en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. (Suministrada por la Policía)

Al momento del arresto le ocuparon una cantidad no precisada de marihuana, cocaína, fentanilo y crack.

Al fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, le ocuparon sustancias controladas al momento de su arresto en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.
Al fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, le ocuparon sustancias controladas al momento de su arresto en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. (Suministrada por la Policía)

Agentes de la División de Homicidios San Juan, lo van a entrevistar ya que figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en el área metropolitana.

Posteriormente, será entregado a la División de Inteligencia y Arrestos San Juan para el diligenciamiento de la orden y su encarcelación.