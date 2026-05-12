Agentes de la División de Drogas Metropolitana capturaron esta mañana en el residencial Vista Hermosa en Puerto Nuevo, a un fugitivo que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de San Juan.

Contra Walter Manuel Berríos Trinidad de 37 años, pesaba una orden de arresto por venta y distribución de sustancias controladas expedida por el juez Ángel Rivera, con una fianza de $60,000.

El fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, fue arrestado en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. ( Suministrada por la Policía )

Al momento del arresto le ocuparon una cantidad no precisada de marihuana, cocaína, fentanilo y crack.

Al fugitivo Walter Manuel Berríos Trinidad, le ocuparon sustancias controladas al momento de su arresto en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo. ( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Homicidios San Juan, lo van a entrevistar ya que figura como sospechoso de varios incidentes violentos ocurridos en el área metropolitana.

Posteriormente, será entregado a la División de Inteligencia y Arrestos San Juan para el diligenciamiento de la orden y su encarcelación.