( suministrada por la Policía )

Agentes de la división de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas capturaron esta tarde en la autopista Luis A. Ferré en dirección de San Juan a Caguas, al sospechoso de perpetrar tres asaltos en las sucursales del Banco Popular del barrio Montellano, en Cayey, de Yabucoa y Maunabo, en un período de cuatro horas, este lunes.

La información fue confirmada por el teniente José Ayala, director de la división, quien había revelado que solo el lunes, se apropió ilegalmente de $7,418.50 y si se suma la cifra robada en el Oriental Bank del centro comercial Plaza Fajardo, el sábado pasado, el botín asciende a $14,991.

Este individuo es buscado por robos a las sucursales de Cayey y Yabucoa del Banco Popular. ( Suministrada por la Policía )

El detenido, camionero de profesión, quien lucía el lunes un cabello rojizo claro, hoy llegó con aspecto relajado al Cuartel General de la Policía, donde no respondió preguntas de los periodísta.

Este fue identificado como Bryan Alexis Santiago Guzmán, de 21 años y vecino del barrio Jobos, en Guayama. No tiene antecedentes penales.

El teniente Ayala indicó que “gracias a las confidencias de la ciudadanía que nos ayudó a localizarlo logramos arrestar a esta persona en el expreso 52 por los carriles reversibles”.

Este no puso resistencia cuando fue detenido en un Hyundai Accent del 2008, el mismo que había utilizado para cometer los asaltos. No tiene gravamen de hurtado, pero está registrado a otro nombre.

El vehículo fue sellado para ser analizado.

Agentes del Negociado de Investigaciones Criminales (FBI, en inglés) evaluarán si toman jurisdicción de la pesquisa.

El primer asalto del lunes, se reportó a eso de las 12:26 del mediodía, cuando el asaltante llegó hasta la cajera, entregándole una nota en la que anunciaba que se trataba de un asalto logrando escapar con una cantidad indeterminada de dinero.

Las autoridades buscan al sospechoso de perpetrar un asalto en la sucursal del barrio Montellanos del Banco Popular, en Cayey. ( Suministrada por la Policía )

Mientras que, a eso de las 3:30 p.m. las autoridades fueron alertadas sobre otro en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, cometió un atraco similar.

Poco antes de las 4:00 p.m., antes que cerraran, se reportó el tercer asalto en la sucursal de Maunabo del Banco Popular.