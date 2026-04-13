Un fugitivo federal buscado por un asalto a un camión blindado de la compañía Loomis Fargo, hace casi diez años fue capturado hoy por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, Carmelo Ortiz Vázquez, de 32 años, fue intervenido en la calle Héctor Ramos Rivera, cerca del parque lineal en Bayamón, ya que pesaba en su contra una orden de arresto por violación a la Ley Hobbs, que prohíbe el robo o la extorsión, consumados o intentados, que afecten al comercio interestatal e internacional y a la Ley de Armas de Fuego.

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La investigación reveló que el 9 de diciembre de 2016 en horas de la tarde, llegó junto a otros individuos al centro comercial Los Palacios en Toa Alta, donde asaltaron a un camión blindado que se disponía a abastecer de dinero un cajero automático en una farmacia.

Los asaltantes dispararon sus armas de fuego en un intercambio con guardias de seguridad e hirieron a una adolescente de 16 años, ajena a lo que estaba sucediendo, la cual sobrevivió.

El vehículo en el que transitaban fue recuperado por los investigadores y se realizaron pruebas de material genético que los vinculó con los delitos.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tomaron custodia del detenido.