Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, atraparon a uno de los fugitivos Los Más Buscados del área policíaca de San Juan, identificado como Andrés Alberto Jones Canario, de 26 años, en la urbanización Los Pinos, en Río Piedras.

Se alega que el 6 de junio, Jones Canario forzó su entrada de residencia de la víctima en Puerto Nuevo donde la golpeó con los puños en la cabeza y la estranguló al punto de dejarla sin aire.

Tras estos hechos, se le sometieron cargos en ausencia y pesaba una orden de arresto en su contra, expedida por la jueza Alfrida M. Tomey Imbert, el 6 de junio por violencia doméstica, con una fianza de $400,000.

El arresto lo efectuó el agente Gerardo López Vale, con la asistencia del agente Reynaldo Aponte Maldonado, bajo la supervisión del sargento Israel Adames y del teniente Agustín Crespo.

La orden de arresto se diligenció ante la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien ordenó el ingreso de Jones Canario en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza.