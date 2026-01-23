Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales capturaron ayer en Isabela al fugitivo Neftalí Pérez Pérez de 25 años, quien figuraba en la lista de Los Diez más Buscados del área policíaca de Aguadilla.

Contra el detenido pesaba una orden de arresto con una fianza de $290,000, por los delitos de maltrato conyugal, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Los hechos consisten en que, para los días del 2, 4 y 18 de junio del 2025, Pérez Pérez amenazó y empleó violencia psicológica contra su pareja consensual.

Neftalí Pérez Pérez, quien figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Aguadilla, fue arrestado por cargos de violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

La orden de arresto fue diligenciada ante el juez Davier Alfaro Alfaro, quien ordenó su ingreso en el Centro Correccional Las Cucharas, en Ponce, al no prestar la fianza.

La vista Preliminar quedó señalada para el 4 de febrero.

El agente Frank López Ortiz, bajo la supervisión del sargento Ismael Ferrer Vargas, diligenciaron la orden.