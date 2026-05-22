( Suministrada por la Policía )

Uno de los presuntos líderes de la organización criminal “La Familia Carolina” fue arrestado el jueves en el barrio Carruzo, en ese municipio, por agentes de la División de Drogas y Narcóticos durante un plan de vigilancia y allanamientos para la prevención de incidentes de violencia.

Según detalló la oficina de prensa de la Policía, en una residencia de esa comunidad se diligenció una orden de allanamiento y arrestaron a Jonny Rodríguez Santos, de 34 años y vecino del residencial Los Mirtos en Carolina, quien figura como uno de los presuntos líderes de la organización criminal “La Familia Carolina”.

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También arrestaron a José “Papo” Abreu Rodríguez y a Keysha Morales Santiago, de 28 años.

En la residencia se ocupó un rifle calibre .223, una pistola Glock, otra pistola marca Springfield, cinco cargadores,101 bolsitas con cocaína, dos copos con marihuana, 265 cápsulas de crack y $1,368 en efectivo. Además, de máscaras.

Además, como parte de la investigación, se ocuparon dos automóviles los cuales fueron registrados mediante una orden del tribunal.

En el automóvil marca Kia Rio, los agentes ocuparon, un rifle, un cargador, 41 municiones y $5,353 en efectivo.

Mientras, que en un Toyota Camry, incautaron una una pistola Glock, dos cargadores y 12 balas.

De otro lado, en el residencial El Coral, en Carolina, se arrestó a José Rolón Almodóvar, tras ocuparle tres copos con marihuana, dos bolsitas con la misma droga, 45 cápsulas de crack, 23 bolsitas con cocaína, cinco pastillas y $455

Estos casos serán consultados en la Fiscalía de Carolina para la posible radicación de los cargos correspondientes.

Agentes de las divisiones de Drogas y Narcóticos de Humacao, Arecibo y Fajardo, junto a la Unidad Canina K-9, brindaron apoyo en este plan.