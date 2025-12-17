( Suministrada por la Policía )

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por el delito de actos lascivos a Marcus Thorpe, de 46 años y vecino de San Juan, a quien le señaló una fianza de $40,000, la cual no prestó.

Según surge de la investigación realizada por la agente Aidalí Plaza Acevedo, adscrita a la División de Delitos Sexuales de San Juan, en la tarde del lunes, 15 de diciembre, en los predios de la farmacia Walgreens, localizada en la calle Loíza, en Santurce, el imputado le agarró los glúteos a la víctima, de 20 años.

La joven se defendió empujándolo y este le profirió palabras soeces hasta que fue arrestado en la farmacia.

El hombre fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó señalada para el 29 de diciembre.