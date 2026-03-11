El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, presentó en la mañana de hoy cargos por fraude y apropiación ilegal agravada, contra Yahaira Torres Rodríguez, de 43 años, mientras laboraba en la oficina de servicio al cliente de la empresa Hermanos Santiago Cash & Carry.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó en un comunicado de prensa que la imputada mantuvo un esquema de fraude y apropiación ilegal de fondos del negocio ascendente a $70,0000.

De la investigación se desprende que Torres Rodríguez, laboró en el establecimiento entre el año 2022 hasta el 12 de agosto de 2024 y durante ese período llevó a cabo un esquema a través de los procesos de reembolsos.

Se alega que utilizaba nombres falsos y repetitivos; cantidades incongruentes, devoluciones fuera de horas laborables; devoluciones de artículos que nunca fueron comprados y/o artículos que ya habían sido eliminados en la transacción original.

Además, se observaron transacciones en donde la devolución del dinero se la hizo a su tarjeta personal del Programa de Asistencia Nutricional, por sus siglas PAN.

La fiscal Rosa L. Molina Pérez presentó, en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, tres denuncias contra la empleada por apropiación ilegal agravada, fraude, así como posesión y traspaso de documentos falsificados. De ser encontrada culpable la mujer se expone a penas de 8 y 3 años de cárcel por los delitos imputados.

Tras escuchar la prueba presentada, la jueza Shakira Lebrón Muñiz determinó causa para arresto, fijando una fianza de $3,000.

La vista preliminar fue señalada para el 24 de marzo.

La defensa se allanó a la determinación de causa en esta etapa de los procedimientos.