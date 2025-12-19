Domingo Lugo Ortiz de 71 años y residente en Lajas, enfrenta cargos por maltrato a una persona de edad avanzada, en este caso a su progenitora, radicados por la fiscal Wandie Camacho Santiago.

De acuerdo a la investigación del agente José E. Pérez Rivera, del distrito de Lajas, en la noche del 6 de diciembre, Lugo Ortiz se encontraba en la residencia de su madre de 93 años y con voz agresiva y profiriéndole palabras soeces, la quería obligar a que fuera a una institución hospitalaria por unas picadas de hormiga que esta presentaba.

Domingo Lugo Ortiz, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, que en este caso es su madre de 93 años. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Jessica Rodríguez Maldonado, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $30,000 mil, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

La vista preliminar fue pautada para el 30 de diciembre.