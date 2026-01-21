La jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, determinó ayer, martes, causa para arresto por violación a varios artículos de la Ley de Armas, contra Jan Carlos Nazario Ramos de 27 años y Culberto Mercado Rodríguez de 33 años, ambos residentes en Mayagüez.

Ambos fueron arrestados el lunes tras un incidente ocurrido en el hotel El Guajataca en Quebradillas, donde un hombre armado que estaba merodeando por la hospedería enfrentó al guardia de seguridad disparándole sin herirlo.

El oficial de seguridad respondió la agresión y lo hirió, siendo arrestado en el área de la playa por donde intentó escapar. Las autoridades no han revelado si se disponían a cometer un robo o si estaban acechando a alguna persona.

PUBLICIDAD

El hombre se internó en un acantilado en la playa donde estuvo escondido por alrededor de una hora, mientras las autoridades intentaban capturarlo. Finalmente el hombre fue arrestado y llevado a un hospital para recibir atención médica donde se encuentra en custodia de la Policía hasta que pueda enfrentar la radicación de cargos.

Un hombre resultó herido de bala por el guardia de seguridad del hotel El Guajataca, en Quebradillas, al ser sorprendido armado en un área no autorizada. ( Captura de Facebook )

Durante el registro mediante una orden judicial del vehículo de los imputados, un Honda Accord, color vino, se ocuparon dos rifles, dos pistolas marca Glock, 607 municiones de diferentes calibres, un dron Mavic Air 2, un bulto con accesorios, guantes, pasamontañas y protectores de oídos.

El caso fue consultado con los fiscales Luis O. Martínez Otero y Rafael Freytes Cutrera, quienes determinaron radicar cargos por portación, posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas o escopetas de caño cortado (art. 6.09) y fabricación, distribución, posesión y uso de municiones, importación de municiones (art. 6.22) de la Ley de Armas.

Ambos fueron encarcelados en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza global de $700,000.

La investigación estuvo a cargo de los agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo.